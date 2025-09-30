Рита Дакота показала себя после пластики: «Плохо вижу»

Певица Рита Дакота в Telegram-канале вышла на связь после пластической операции.

Дакота опубликовала фото с швами-фиксаторами в виде сеточки на глазах. Как объяснила артистка, врач сделал фиксаторы, чтобы у нее был меньше отек. Певица уверила, что завтра его снимут. Артистка согласилась с поклонниками, что выглядит «жутковато». Она пошутила, что сейчас похожа на колбасу с рынка.

На данный момент Дакота восстанавливается после операции.

«Отхожу еще и плохо вижу из-за капель и отека, но просто, чтобы вы не переживали, вышла в блог. Все прошло отлично, доктор – золото, все, что мог исправить – исправил. Будто бы даже уже с этим отеком огромным на второй день после операции уже видно, что глаза стали больше и словно более «мои», — поделилась артистка.

Дакота поблагодарила поклонников за поддержку.

Артистка обратилась ко врачу, чтобы исправить «косяки», сделанные при первой блефаропластике. По словам Дакоты, исправление обошлось ей в €18 тысяч (около 1,8 млн рублей по курсу на 21 сентября 2025 года; «Газета.Ru»).

Ранее стало известно, как поделят имущество Роман и Елена Товстик.