Группа USB готова объединиться за 1,5 млн рублей

SHOT: группа USB начала принимать заявки на корпоративы
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Участники группы USB решили объединиться ради частных мероприятий. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, коллектив начал принимать заявки на корпоративы. Стоимость их выступления составляет 1,2 миллиона рублей. Артисты также повысили цену на частные мероприятия под Новый год. Они готовы выступить на празднике за 1,5 миллиона рублей.

За эту сумму артисты подготовят шутки и ролики под клиента. В их райдер входят вода, закуски, соки, шоколад и коньяк в гримерку. Группа готова сфотографироваться на мероприятии при наличии красивого фото. Съемка самого выступления запрещена.

В октябре рэпер и продюсер Тимоти Закери Мосли, известный как Тимбалэнд, прибыл в Россию для участия в закрытом мероприятии в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, гонорар американского артиста в России составляет $500 тысяч (40,5 млн рублей по нынешнему курсу. – «Газета.Ru»).

Четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Тимбалэнд зарекомендовал себя как рэпер, продюсер, аранжировщик и автор песен. За свою карьеру он успел поработать с Джастином Тимберлейком («Give It To Me»), Нелли Фуртадо («Say It Right»), Мадонной («4 Minutes»), OneRepublic («Apologize») и 50 Cent («Ayo Technology»).

Ранее звездный организатор обвинил ресторан Булановой в невыплате гонорара.

