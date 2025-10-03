На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Работавший с Мадонной рэпер приехал в Москву за огромный гонорар

Mash: рэпер Тимбалэнд прилетел в Москву ради концерта за 40 млн рублей
Telegram-канал Mash

Рэпер и продюсер Тимоти Закери Мосли, известный как Тимбалэнд, прибыл в Россию для участия в закрытом мероприятии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гонорар американского артиста в России составляет $500 тысяч (40,5 млн рублей по нынешнему курсу. – «Газета.Ru»). В аэропорту, подчеркивает Mash, Мосли встретили кортежем из премиальных автомобилей: Mercedes V-Class, Range Rover и люксового Maybach, а после разместили в «особом» номере отеля Radisson.

Четырехкратный обладатель премии «Грэмми» Тимбалэнд зарекомендовал себя как рэпер, продюсер, аранжировщик и автор песен. За свою карьеру он успел поработать с Джастином Тимберлейком («Give It To Me»), Нелли Фуртадо («Say It Right»), Мадонной («4 Minutes»), OneRepublic («Apologize») и 50 Cent («Ayo Technology»).

До этого сообщалось, что до конца 2025 года в Россию приедут с концертами минимум десять зарубежных звезд из США и Европы. А недавно в Москве прошел международный конкурс эстрадной песни «Интервидение-2025», в котором приняли участие исполнители из 22 стран.

Ранее Пресняков назвал имена молодых артистов, с которыми мечтает сотрудничать.

