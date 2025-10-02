На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин поругался с женой на Бали

Певец Прохор Шаляпин предложил жене обратиться к психиатру во время ссоры
true
true
true
close
Телеканал «Пятница!»

Молодожены певец Прохор Шаляпин и кондитер Ольга Вашурина поссорились на Бали. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала «Пятница!».

Шаляпин и Вашурина приехали на Бали в рамках проекта «Ставка на любовь». Как пошутил артист, они стали участниками, чтобы сэкономить на свадебном путешествии и медовом месяце.

Причиной конфликта между молодоженами стала ревность Вашуриной. Она оказалась недовольна, что певец общается с другими участницами, в частности с Кариной Нигай. Кондитер обвинила артиста, что он целуется, обнимается и «зажимается со всеми подряд» на проекте.

«У нас началась какая-то коммунальная квартира на кухне перед рабочим днем... Я не понимаю, какие вещи тебе неприятны, я здесь как инфузория-туфелька и приехал сюда не нервы тратить, а принимать солнечные ванны. Ольга, давай я запишу тебя к хорошему психиатру. Мы не в том возрасте, чтобы устраивать такие концерты. Ты для меня семечко — я общался с женщинами, которые тебя старше в два раза. А твое поведение воспринимаю как детский сад», — заявил певец.

Шаляпин также пристыдил Вашурину за то, что та бросила на пол стул во время ссоры. Он посчитал такое поведение не соответствующим возрасту его жены.

Новый выпуск «Ставка на любовь» с Шаляпиным и Вашуриной выйдет 3 октября на канале «Пятница!».

Ранее Егор Шип рассказал, как попал в сериал «Бар «Один звонок».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами