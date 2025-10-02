Прохор Шаляпин поругался с женой на Бали

Молодожены певец Прохор Шаляпин и кондитер Ольга Вашурина поссорились на Бали. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала «Пятница!».

Шаляпин и Вашурина приехали на Бали в рамках проекта «Ставка на любовь». Как пошутил артист, они стали участниками, чтобы сэкономить на свадебном путешествии и медовом месяце.

Причиной конфликта между молодоженами стала ревность Вашуриной. Она оказалась недовольна, что певец общается с другими участницами, в частности с Кариной Нигай. Кондитер обвинила артиста, что он целуется, обнимается и «зажимается со всеми подряд» на проекте.

«У нас началась какая-то коммунальная квартира на кухне перед рабочим днем... Я не понимаю, какие вещи тебе неприятны, я здесь как инфузория-туфелька и приехал сюда не нервы тратить, а принимать солнечные ванны. Ольга, давай я запишу тебя к хорошему психиатру. Мы не в том возрасте, чтобы устраивать такие концерты. Ты для меня семечко — я общался с женщинами, которые тебя старше в два раза. А твое поведение воспринимаю как детский сад», — заявил певец.

Шаляпин также пристыдил Вашурину за то, что та бросила на пол стул во время ссоры. Он посчитал такое поведение не соответствующим возрасту его жены.

Новый выпуск «Ставка на любовь» с Шаляпиным и Вашуриной выйдет 3 октября на канале «Пятница!».

