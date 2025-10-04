Панин обратился к Галкину с фразой: «Побойся бога, пожалей других артистов»

Актер Панин заявил, что его концерт на Кипре под угрозой срыва из-за Галкина

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публичное обращение к юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) из-за конкуренции на зарубежной сцене.

Панин попросил Галкина пересмотреть активную рекламу своих концертов в Лимасоле, запланированных на 22–23 октября. По мнению актера, это может негативно повлиять на посещаемость его собственного спектакля, который должен состояться 16 октября на Кипре.

«Если дело так пойдет и дальше, то наш спектакль на Кипре, который должен пройти 16 октября, под угрозой срыва. Макс, побойся бога, пожалей других артистов», — заявил Панин.

Аналогичные сложности, отметил актер, создает выступление Андрея Данилко (он же — Верка Сердючка), который планирует концерты в Праге в те же даты, что и коллектив Панина. Звезда «Жмурок» пожаловался, что Данилко «подложил свинью» в Праге.

В сентябре 2024 года Панина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы и лишил права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Согласно материалам уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера. На данный момент Панин проживает за границей.

