В МХТ имени Чехова раскрыли детали прощания со старейшей актрисой театра

Могила актрисы Нины Гуляевой расположится на Троекуровском кладбище
Рудольф Алфимов/РИА Новости

В МХТ имени А. П. Чехова раскрыли детали прощания со старейшей актрисой театра — народной артисткой РФ Ниной Гуляевой. Об этом пишет ТАСС.

Прощание с Гуляевой пройдет 7 октября в театре. Отпевание состоится в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

ее могила расположится на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой мужа — народного артиста СССР Вячеслава Невинного.

Актрисы не стало 3 октября в возрасте 94 лет. Известно, что в 2024 году артистку госпитализировали с сильными болями в животе. Тогда ей диагностировали острый приступ холецистита — воспаления желчного пузыря.

В МХТ имени Чехова Нина Гуляева сыграла около 60 ролей, последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

Нина Гуляева также озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорят Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие персонажи.

Ранее не стало актера и каскадера Сергея Рыбина.

