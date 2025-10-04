Барецкий оценил проект склепа Киркоровых в 5 млн рублей

Шоумен Стас Барецкий, который по совместительству является президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, раскрыл подробности создания родового склепа для семьи Филиппа Киркорова. Его слова передает сайт «Страсти».

По словам Барецкого, цена зависит от масштаба сооружения: чем больше и глубже склеп, тем выше будет стоимость. Ориентировочная сумма может составить от 3 до 5 миллионов рублей.

Накануне народный артист России Филипп Киркоров сообщил о своих планах организовать родовое место упокоения на Троекуровском кладбище. На данный момент ему уже удалось: перевезти из Болгарии урны с прахом матери и бабушки, найти место упокоения дедушки на Донском кладбище и начать подготовку к установке памятника отцу.

Процесс реализации, признался Киркоров, оказался непростым: особенно трудным этапом стала транспортировка праха родственников из-за границы, но ему помогли представители Министерства иностранных дел.

«Если бы так можно было делать, у нас половину усопших хоронили бы на своих дачных участках из экономии или чтобы быть поближе к покойнику», — подчеркнул Барецкий.

