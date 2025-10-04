Представитель Успенской опроверг отмену концерта в Екатеринбурге

Представитель Успенской заявил, что концерт в Екатеринбурге перенесен на другую дату

Представитель певицы Любови Успенской в комментарии «Газете.Ru» опроверг отмену ее концерта в Екатеринбурге.

«Концерт не отменен, концерт перенесен по техническим причинам на 21 ноября, все купленные зрителями билеты действительны на перенесенную дату», — заявил член команды артистки.

3 октября в Екатеринбурге должен был состоятся концерт Любови Успенской. Однако незадолго до установленной даты стало известно, что выступления в указанный день не будет. Представители площадки принесли извинения за доставленные неудобства.

