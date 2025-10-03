На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор Любови Успенской ответил на слухи о травме певицы и отмене концерта

Директор Успенской опроверг отмену концерта певицы в Екатеринбурге
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Концертный директор певицы Любови Успенской Александр Иваненко ответил на слухи о травме артистки и отмене ее концертов. Его цитируют «Известия».

Иваненко отреагировал на сообщения о переломе руки у артистки заверениями, что Успенская чувствует себя нормально.

«У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — сказал он.

Кроме того, продолжил Иваненко, концерты были перенесены только для удобного расписания гастролей заранее.

«От лица концертного директора артистки поясняю: концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся!» — добавил он на своей странице в социальных сетях.

До этого стало известно, что Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. Как уточнял Telegram-канал Mash, ей установят специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки, сейчас Успенскую готовят к операции.

Ранее Успенская «устроила истерику» на красной дорожке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами