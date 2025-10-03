Директор Любови Успенской ответил на слухи о травме певицы и отмене концерта

Концертный директор певицы Любови Успенской Александр Иваненко ответил на слухи о травме артистки и отмене ее концертов. Его цитируют «Известия».

Иваненко отреагировал на сообщения о переломе руки у артистки заверениями, что Успенская чувствует себя нормально.

«У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — сказал он.

Кроме того, продолжил Иваненко, концерты были перенесены только для удобного расписания гастролей заранее.

«От лица концертного директора артистки поясняю: концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся!» — добавил он на своей странице в социальных сетях.

До этого стало известно, что Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. Как уточнял Telegram-канал Mash, ей установят специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки, сейчас Успенскую готовят к операции.

