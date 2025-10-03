На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидер «Кукрыниксов» произвел выстрел в центре Петербурга

Музыкант Горшенев выстрелил из пушки в честь своего 50-летия
Пресс-служба Алексея Горшенева

Основатель групп «Кукрыниксы» и «Горшенев» Алексей Горшенев произвел выстрел из пушки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает spb.kp.ru.

Музыкант отметил 50-летие символическим залпом из пушки Петропавловской крепости. Ровно в полдень 3 октября он выстрелил из орудия на Нарышкином бастионе.

«Я вспомнил строчки Есенина «когда пульнуть придется по планете». Мы люди творческие, когда готовимся к большому событию, и наша мотивация гораздо больше, чем один выстрел. Мотивация эта говорит о том, что мы готовы и мы можем», — сказал Горшенев, родившийся с поэтом в один день.

По словам музыканта, Сергей Есенин для него не только поэт, но также друг, и психолог. 4 октября в Большом зале филармонии Петербурга он даст концерт «Горшенев-Есенин», посвященный творчеству литератора и собственной музыке.

