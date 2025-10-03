Эксперты раскрыли пять золотых правил «кинодиеты» для детей

Кино не просто развлечение, а настоящая пища для ума и души, особенно для подрастающего поколения. Об этом «Газете. Ru» рассказали эксперты кинопремии «Герои большой страны», генеральный продюсер Михаил Чурбанов и автор Рекомендаций по детскому и семейному контенту Елена Зайцева.

«Про еду сегодня никто не спорит: важно, что мы кладем на тарелку. С кино — то же самое, это моя кинодиета. Экранные истории формируют вкус и мировоззрение, особенно у подростков. И в этой сфере есть простые и работающие правила», — делится Елена Зайцева.

Эксперты вместе назвали пять основных принципов «здорового» кинопотребления. По их мнению, главный критерий качества фильма — это личность главного героя и его жизненные ценности, отношение к своему призванию, к близким, к коллегам и незнакомцам, ну и наконец, — к своему родному краю, к Родине.

«Смотрите на героя. Какие у него ценности и критерии в жизни? Растет ли он духовно, ценит семью, верен ли друзьям, служит стране? Или все в жизни у героя можно измерить деньгами, а силу он использует для несправедливых и неправедных дел? К чему приходит в финале? На показе «Белого снега» (продюсер Тимур Хван, режиссер Николая Хомерики. — «Газета.Ru») я видел, как подростки, заполнившие зал на 1600 зрителей, проживают путь героини, болеют за нее и «помогают ей победить», а затем выходят из зала вдохновленными», — рассказал Михаил Чурбанов.



close Jenny Norquist/Global Look Press

Продюсер призвал родителей чаще смотреть кино вместе, а сразу после совместного просмотра обсуждать кинопроизведения, совместно отвечая на три вопроса: какие моменты фильма, поступки героя больше всего зацепили их, к чему в финале пришел главный герой — нравятся ли им такой конец — и как бы ребята поступили на его месте?

«Третье правило: разнообразьте форматы. Игровое кино, документалистика, анимация, смешанные форматы. Чем разнообразнее набор для совместного просмотра, тем шире кинокругозор — и тем осознанней просмотр ребенком любого контента. А четвертое — составьте семейный список фильмов, совпадающих с вашими ценностями, и чередуйте их с легким контентом», — посоветовала Елена.

Она подчеркнула важность еженедельных просмотров фильмов всей семьей, призвала не бояться ставить на паузу, чтобы обсудить сложные сюжетные моменты. А после киносеанса обязательно провести семейный брифинг по фильму.

Михаил, как психолог и эксперт по влиянию кино, призвал вдумчиво и ответственно подходить к выбору контента. И если в общественной повестке мало фильмов, например, о ценности труда или научно-технологических прорывах, об ответственности и готовности действовать самому, то искать их самостоятельно. Формировать свою семейную вселенную в сфере кино.

«Дома хватит простых критериев: «образ героя — его ценности — последствия его выборов — ваше обсуждение». Пользуйтесь этим чек-листом регулярно, тогда и кино перестанет быть случайной стихией, несущей деструктив, а станет инструментом воспитания и становления, развития вкуса и нравственной опорой вашим детям», — подытожил он.

