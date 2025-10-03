Пугачевой предложили место на кладбище: «Туда и Галкин поместится»

Шоумен Барецкий предложил Пугачевой место на кладбище за сотни миллионов рублей

Шоумен Стас Барецкий, который по совместительству является президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, предложил Алле Пугачевой место на престижном Ваганьковском кладбище. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Барецкого, участок является «неприкосновенным запасом» и постоянно растет в цене. На данный момент его стоимость составляет «сотни миллионов рублей».

«Я готов подарить его Алле Борисовне прямо сейчас, если она ко мне обратится. Могила большая, туда и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поместится», — заявил он.

Шоумен также готов взять на себя все расходы на установку памятника, подробно описав концепцию будущего монумента.

«Она певица народная, я считаю ее звездой Советского Союза. Алла Борисовна будет с микрофоном и с крыльями, своего рода демоница, черный ангел, спустившийся к нам с небес», — поделился своим видением Барецкий.

Памятник, добавил актер, будет выполнен в черном цвете из редкого и дорогого индийского камня, который отличается тем, что никогда не теряет форму.

Ранее стало известно, что суд не принял иск ветерана Афганистана к Пугачевой из-за ее слов о Дудаеве.