На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали самых запрещаемых авторов в школах

AP: книги Стивена Кинга чаще всего запрещают в школах США
true
true
true
close
Pascal Potier/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг, работающий в жанре ужасов, возглавил рейтинг самых запрещаемых авторов в школах США. Это следует из отчета некоммерческой организации PEN America, пишет Associated Press.

По данным организации, за 2024–2025 учебный год в Америке зафиксировали более 6,8 тыс. случаев изъятия из продажи книг. 80% запретов приходится на три штата — Теннеси, Техас и Флорида. Произведения Стивена Кинга, включая «Противостояние» и «Кэрри», были подвергнуты цензуре 206 раз, отмечается в сообщении.

Самым запрещаемым в американских школах оказался «Заводной апельсин» Энтони Берджесса. Чаще всего самыми распространенными причинами изъятия книг становились сцены насилия и рассуждения на расовые темы.

В рейтинге авторов, которые столкнулись с серьезными ограничениями своих произведений в школах США, также названы «Продано» Патриции Маккормик, «Навсегда» Джуди Блюм и «На последнем дыхании» Дженнифер Нивен.

Ранее cтало известно, как любил ругаться Сергей Есенин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами