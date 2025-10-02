На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самбурская о съемках у Малахова: «Настоятельно прошу артистов не ходить на эту передачу»

Актриса Самбурская призвала коллег отказаться от съемок у Андрея Малахова
true
true
true

Актриса и певица Настасья Самбурская заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в «ужасном состоянии» после съемок в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

По словам Самбурской, она была приглашена на шоу для исполнения песни. Однако вместо продвижения ее творчества, команда проекта поставила артистку в неловкое положение. Певица заявила, используя матерное выражение, что во время съемок произошла крайне неприятная ситуация.

«Я выдохну, соберусь с мыслями и расскажу, что именно произошло. Но, уважаемые артисты, настоятельно прошу вас не ходить на эту передачу. Вместо того чтобы подчеркнуть ваше творчество, вас могут поставить в очень неловкое положение», — эмоционально высказалась Самбурская.

15 апреля «СтарХит» сообщил, что Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Перед актрисой затормозил внедорожник на пешеходном переходе, а затем из-за машины резко вылетел мопед, который задел артистку. В результате столкновения, сказали очевидцы, звезду отбросило на капот остановившегося авто. Она «сильно ударилась». Позднее выяснилось, что ролик был постановочным.

Ранее автор песни «Россия-Русь» Пеленягрэ заявил, что удивлен иском против Надежды Кадышевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами