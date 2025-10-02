Самбурская о съемках у Малахова: «Настоятельно прошу артистов не ходить на эту передачу»

Актриса и певица Настасья Самбурская заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в «ужасном состоянии» после съемок в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

По словам Самбурской, она была приглашена на шоу для исполнения песни. Однако вместо продвижения ее творчества, команда проекта поставила артистку в неловкое положение. Певица заявила, используя матерное выражение, что во время съемок произошла крайне неприятная ситуация.

«Я выдохну, соберусь с мыслями и расскажу, что именно произошло. Но, уважаемые артисты, настоятельно прошу вас не ходить на эту передачу. Вместо того чтобы подчеркнуть ваше творчество, вас могут поставить в очень неловкое положение», — эмоционально высказалась Самбурская.

15 апреля «СтарХит» сообщил, что Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Перед актрисой затормозил внедорожник на пешеходном переходе, а затем из-за машины резко вылетел мопед, который задел артистку. В результате столкновения, сказали очевидцы, звезду отбросило на капот остановившегося авто. Она «сильно ударилась». Позднее выяснилось, что ролик был постановочным.

