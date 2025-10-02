На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вызывает бешенство»: раскрыты причины массового хейта к Анне Седоковой

Критик Соседов: Анна Седокова бесит людей за игру в девочку в 42 года
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова столкнулась с волной хейта со стороны интернет-пользователей. Негативные комментарии связаны, в том числе, с уходом из жизни ее экс-супруга Яниса Тиммы. Публика невзлюбила звезду в первую очередь за неуместное для ее возраста поведение и попытки играть в девочку в 42-летнем возрасте, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в Общественной Службе Новостей.

Эксперт отметил, что настоящей популярностью певица пользовалась во время выступлений в составе группы «ВИА Гра» — в коллективе она выглядела более гармонично, сумев украсить его своей харизмой и по-детски нежным голосом.

«Теперь же мы видим абсолютно иную картину: состарившаяся Седокова пытается делать вид, что ей снова 20, но ей далеко за 40, и пытаться в этом возрасте исполнять роль девчонки — это идиотизм», — заявил критик.

Также он осудил звезду за то, что она не смогла удержаться от провокаций после кончины бывшего мужа, продолжала постоянно выходить в эфиры в полунагом виде и, по его мнению, плохо скрывала свое равнодушие. Соседов подчеркнул, что в таких вопросах люди обычно крайне чувствительны, поэтому подобные поступки не оставляют без внимания.

«Не красит Седокову ее нынешнее состояние, поведение, и вся она какая-то, простите, мерзкая», — заключил Соседов, добавив, что звезда, по его мнению, не обладает особыми вокальными данными.

Напомним, бывшего мужа Седоковой Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после ее дня рождения. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации – она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находился в депрессии после расставания с певицей. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Ранее близкие Тиммы обвинили Седокову в использовании гипноза для воздействия на него.

