Егор Шип о работе с Данилой Козловским: «Он здорово помог мне»

Артист лейбла Black Star Егор Шип рассказал о работе с актером Данилой Козловским в детективном триллере «Бар «Один звонок»». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

«Горд был сниматься рядом с Данилой Валерьевичем, он здорово помог мне на площадке, мне хотелось выкладываться на 200% рядом с ним! На репетиции Данила читал со мной сценарий, чтобы мы оба нашли общую волну и влились в атмосферу сериала», — поделился Егор Шип.

Он также признался, что получил удовольствие и от работы с актером Каем Гетцем, известным по проектам «Гром: Трудное детство» и «Пророк»:

«То, как работает Кай, мне тоже очень понравилось, видно, что парень в своей тарелке и у него получается делать свое дело с душой».

Егор Шип дебютировал в детективном триллере «Бар «Один звонок»», который вышел на KION 1 октября. В нем артист лейбла Black Star сыграл блогера Сэма — одного из посетителей таинственного заведения, в котором можно позвонить на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку». Режиссером проекта выступил Сергей Филатов.

