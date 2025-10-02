На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Джамшут» из «Нашей Раши» будет учить актерскому мастерству в Дубае

Mash: актер Валерий Магдьяш переехал в Дубай
close
Централ Партнершип и Камеди Клаб продакшн/РИА «Новости»

Актер Валерий Магдьяш, известный по роли гастарбайтера Джамшута из «Нашей Раши», уехал жить в Дубай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Магдьяш переехал в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов в сентябре 2025 года. Более пяти лет артист находится в ставропольском приюте для бездомных. Как отмечает Mash, актер планирует преподавать актерское мастерство релокантам.

В апреле 2022 года издание «СтарХит» рассказывало, что в середине нулевых артист продал квартиру и пострадал от грабителей, забравших у него полученные средства. После удара арматурой по голове он впал в кому и перенес четыре операции, а после пристрастился к алкоголю, вел асоциальный образ жизни и был перевезен друзьями в приют для бездомных под Пятигорском. Восстановившись, он выступал в местном ДК.

Магдьяш бросил пить алкоголь в 2019 году. Продюсеры программы «За гранью» обещали помочь артисту вернуться в профессию, обновили ему портфолио и сделали новую визитку.

Ранее мать детей Дурова избавилась от всего имущества в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами