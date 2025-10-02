Тарзан похвастался похудением на отдыхе с Наташей Королевой

Танцор Тарзан заявил, что похудел на 3 кг на отдыхе с Наташей Королевой

Танцор и художник Тарзан (Сергей Глушко – настоящее имя) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвастался результатами похудения на отдыхе в санатории.

Глушко и его жена, певица Наташа Королева, проводят время в оздоровительном комплексе в Ессентуках. Артист признался, что уже видит результат.

«С меня тут все сходит. Сколько мы тут? Сейчас третий день? Так, получается, я за два дня сбросил три кг. Я чувствую себя другим человеком вообще», — поделился шоумен.

По мнению Королевой, супруг даже помолодел во время отдыха.

Сергей Глушко и Наташа Королева поженились в 2003 году. Звездам неоднократно приписывали развод, однако сама актриса высмеивала подобные слухи. Исполнительница уверяла, что в их союзе с супругом царят гармония и любовь.

В сентябре 2024 года Наташа Королева сообщила, что ее муж Сергей Глушко купил сыну Архипу и его жене Мелиссе Валынкиной квартиру.

По словам Королевой, недвижимость находится почти в центре Москвы. Жилье стало подарком на свадьбу молодоженам.

Ранее сообщалось, что девушке угрожали пистолетом во время стриптиза от Тарзана.