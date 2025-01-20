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Девушке угрожали пистолетом во время стриптиза от Тарзана

Шоумен Глушко вспомнил, что девушке угрожали пистолетом во время его стриптиза
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Global Look Press

Шоумен Сергей «Тарзан» Глушко признался на Rutube-шоу «Токсики», что во время его эротических шоу случалось много конфликтных ситуаций.

Однажды, вспомнил Глушко, «крепкий мальчишка» приревновал свою спутницу, когда Тарзан играл на сцене раба-гладиатора Спартака. Инцидент произошел в одном из элитных московских клубов. Это было время, когда Глушко только начинал свою карьеру.

«На лице девушки, видимо, появилось выражение [во время выступления], которое не понравилось ее спутнику. Чувак ей сказал: «Еще раз на сцену посмотришь, пристрелю», — и положил пистолет на стол. Испугались все», — вспомнил Глушко.

На том же шоу Тарзан признался, что познакомился со своей женой Наташей Королевой уже после того, как певица рассталась с композитором Игорем Николаевым.

«Но история такова: они по своим причинам не жили уже год как муж и жена. Поэтому я общался практически со свободной женщиной на тот момент», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить «затворничество».

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