В театре Юрия Куклачева начал выступать кот Херсон

Daily Storm: в театре Юрия Куклачева кота назвали Херсоном
Telegram-канал «Daily Storm»

В театре Юрия Куклачева кота назвали в честь города Херсон. Об этом сообщает Daily Storm.

По данным издания, в Херсонской области состоялся выход самого маленького обитателя театра. Имя котенку выбрали дети, которые посетили спектакль, экскурсию и мастер-класс.

В июле Московский Театр кошек Куклачёва принял в труппу трех котов, спасенных российскими бойцами неподалеку от зоны специальной военной операции России на Украине (СВО).

Котов, как заявляли РИА Новости, пришлось вывозить в Москву в «сложных условиях»: отправлять с гуманитарной помощью, в коробках, а также вывозить на бронетехнике. В пресс-службе Театра кошек Куклачёва отметили, что «фронтовые животные» получили не просто крышу над головой, но и «возможность стать частью чего-то большего».

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда деятелей культуры и спорта России, которые поддерживают власти страны и специальную военную операцию на Украине. В этот список вошел клоун Юрий Куклачев.

Ранее Куклачев раскритиковал фразу «поцелуй мою киску».

