«Язык без костей»: Куклачев раскритиковал фразу «поцелуй мою киску»

Дрессировщик, народный артист России и клоун Юрий Куклачев в беседе с «Абзацем» раскритиковал фразу «поцелуй мою киску».

Куклачев согласился с корреспондентом, что в последнее время появилось много выражений с кошками, которые опошлили. К примеру, он считает вульгарной фразу «поцелуй мою киску».

«Язык без костей может молотить что угодно. Кошки в этот мир посланы невидимой рукой, чтобы смягчить наше сердце, чтобы души были добрее», — заявил артист.

В декабре 2024 года Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

12 апреля сообщалось, что Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный говорил, что он перенес обширный инфаркт, ему провели операцию.

