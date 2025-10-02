Эксперты проверят подлинность договоров на песни группы «Руки Вверх!»

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы «Руки Вверх!», с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО «Издательство «Джем» подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В исках Жуков и Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен с альбома «Сделай погромче!», а также на фонограммы без записанного вокала на 25 треков 1998–1999 годов.

Представитель экс-продюсера группы Андрея Маликова сообщил в суде, что права на фонограммы были переданы «Джему» по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года.

Суд приостановил рассмотрение обоих дел в связи с назначением экспертиз.

Издательство «Джем» (лейбл J.S.P.), занимающееся звукозаписью и защитой интеллектуальных прав исполнителей, также является ответчиком по нескольким искам Сергея Жукова, участника группы «Руки Вверх!». По информации суда, музыкант требует признать его авторские права на ряд песен и фонограмм.

16 сентября сообщалось, что Девятый арбитражный суд по иску композитора Леонида Величковского начал процедуру банкротства в отношении ООО «Издательство «Джем».

Ранее Величковский обвинил «Джем» в краже своих хитов.