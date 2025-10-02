На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты проверят подлинность договоров на песни группы «Руки Вверх!»

Суд назначил экспертизу для проверки подлинности договоров на хиты «Руки Вверх!»
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы «Руки Вверх!», с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО «Издательство «Джем» подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В исках Жуков и Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен с альбома «Сделай погромче!», а также на фонограммы без записанного вокала на 25 треков 1998–1999 годов.

Представитель экс-продюсера группы Андрея Маликова сообщил в суде, что права на фонограммы были переданы «Джему» по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года.

Суд приостановил рассмотрение обоих дел в связи с назначением экспертиз.

Издательство «Джем» (лейбл J.S.P.), занимающееся звукозаписью и защитой интеллектуальных прав исполнителей, также является ответчиком по нескольким искам Сергея Жукова, участника группы «Руки Вверх!». По информации суда, музыкант требует признать его авторские права на ряд песен и фонограмм.

16 сентября сообщалось, что Девятый арбитражный суд по иску композитора Леонида Величковского начал процедуру банкротства в отношении ООО «Издательство «Джем».

Ранее Величковский обвинил «Джем» в краже своих хитов.

