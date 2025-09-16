Участник группы «Технология» довел до банкротства лейбл «Джем»

Девятый арбитражный суд по иску композитора Леонида Величковского начал процедуру банкротства в отношении ООО «Издательство «Джем». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Заявление Величковского о банкротстве «Джема» поступило в суд в марте, его рассмотрение несколько раз откладывалось из-за обещаний должника погасить долг», – сообщили в суде.

Величковский требует от «Джема» вернуть ему долг в размере более 7 млн руб. По информации агентства, композитор сейчас судится с издательством за права на песни исполнительницы Лады Дэнс, а также таких групп, как «Стрелки», «Технология» и «Комиссар». В связи с этими судебными тяжбами апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, ввести начальную процедуру банкротства (наблюдение) в отношении лейбла.

Издательство «Джем» (лейбл J.S.P.), занимающееся звукозаписью и защитой интеллектуальных прав исполнителей, также является ответчиком по нескольким искам Сергея Жукова, участника группы «Руки вверх!». По информации суда, музыкант требует признать его авторские права на ряд песен и фонограмм.

Ранее Величковский обвинил «Джем» в краже своих хитов.