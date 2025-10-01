На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимир Машков назвал помощь СВО обязанностью граждан России

Актер Машков заявил, что каждый россиянин обязан помогать бойцам СВО
true
true
true
close
«Централ Партнершип»

Актер и режиссер Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС, что помощь фронту является обязанностью каждого гражданина России.

По мнению Машкова, долг россиян заключается в помощи бойцам специальной военной операции на Украине. Он назвал поддержку российских солдат «абсолютно естественным процессом». При этом артист считает, что такие вещи не стоит выставлять напоказ.

«Вне независимости от того, коллектив ли это театра или коллектив, например, магазина. Неважно. Это наш долг. Обязанность защищать Родину», — заявил режиссер.

16 сентября Николай Басков поспорил с коллегой Ириной Дубцовой на пресс-конференции, посвященной акции по поддержке военных в госпиталях. Во время своей речи Дубцова заявила, что патриотизм должен быть добровольным. Она отметила, что участники акции делают это «с простым человеческим посылом, не с какими-то декорациями». Басков вмешался в рассуждение. Он считает, что звезды должны подавать пример в таких делах.

Ранее Басков рассказал об угрозах после поддержки СВО.

