Cтас Пьеха о рехабе: «Раз в месяц точно бываю»

Певец Cтас Пьеха признался, что посещает рехаб последние 10 лет
true
true
true
close
wolfieha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Пьеха признался в шоу «Токсики» на платформе VK Video, что множество раз был в реабилитационных клиниках.

Пьеха отметил, что стабильно посещает рехаб последние 10 лет. Юмористка Ира Мягкова напомнила, что артист руководит частной наркологической клиникой.

«Где-то раз в месяц я там точно бываю. Но не как пациент, конечно же», — поделился артист.

По словам Пьехи, он решил возглавить рехаб из-за собственного опыта. Он сам страдал наркотической зависимостью. Как отметил певец, сначала он приезжал на лечение на три дня, потом на пять.

«А потом, когда с сердцем (появились проблемы), заехал надолго. Потому что не мог уехать просто и все», — рассказал исполнитель.

Пьеха добавил, что для зависимых нет способа «приехать один раз в рехаб и после него не возвращаться» в клинику. По словам певца, нужно продолжать лечение, пока оно не даст результат.

Пьеха рассказал, что к нему на улице подходят бывшие пациенты его рехаба и благодарят за выздоровление.

«Ко мне раньше подходили, но до рехаба, обычно (с просьбами): «Жене что-нибудь запиши, бабушке или маме привет». И я все время стремался. Сейчас подходят, говорят: «Ничего не надо, спасибо, я три года не бухаю, жену вернул». И как будто бы теперь мне нравится, что ко мне подходят», — отметил артист.

Ранее Стас Пьеха рассказал, как проводит время живущая затворницей бабушка Эдита.

