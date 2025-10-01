На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Виктор Добронравов о звездной фамилии: «Отец — великий артист, но я велик не меньше»

Братья Добронравовы назвали груз ответственности бременем звездной фамилии
true
true
true
close
@dobronravov.fedor/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актеры Виктор и Иван Добронравовы раскрыли в рамках проекта «Света вокруг света» плюсы и минусы актерской профессии для тех, у кого звездная фамилия.

По словам Ивана Добронравова, начинающие актеры без известной фамилии имеют определенное преимущество — они приходят в профессию «налегке».

«Ты один, ты первый! Да, может, нет столько связей, но они нарабатываются. Нет такой ответственности», — подчеркнул актер.

Виктор Добронравов, в свою очередь, отметил, что в начале карьеры выходцев из актерской династии часто сравнивают со знаменитыми родственниками. Он привел в пример сына легендарного советского артиста Аркадия Райкина Константина, которому потребовалось приложить немало усилий, чтобы завоевать признание публики.

«Сколько труда он положил, чтобы его стали ассоциировать с собой. Приходилось доказывать: да, мой отец — великий артист, но и я велик не меньше», — отметил Виктор.

Добронравов подчеркнул, что он гордится своим происхождением, но при этом подчеркивает свою индивидуальность.

«Мне часто спрашивают: «А вот как там ваш папа?» Я горжусь быть сыном своего отца. Меня это не тяготит. Мы разные: работаем в разных театрах и жанрах. Но, безусловно, груз ответственности присутствует», — подытожил он.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, по какому человеку сильно скучает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами