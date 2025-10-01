Виктор Добронравов о звездной фамилии: «Отец — великий артист, но я велик не меньше»

Актеры Виктор и Иван Добронравовы раскрыли в рамках проекта «Света вокруг света» плюсы и минусы актерской профессии для тех, у кого звездная фамилия.

По словам Ивана Добронравова, начинающие актеры без известной фамилии имеют определенное преимущество — они приходят в профессию «налегке».

«Ты один, ты первый! Да, может, нет столько связей, но они нарабатываются. Нет такой ответственности», — подчеркнул актер.

Виктор Добронравов, в свою очередь, отметил, что в начале карьеры выходцев из актерской династии часто сравнивают со знаменитыми родственниками. Он привел в пример сына легендарного советского артиста Аркадия Райкина Константина, которому потребовалось приложить немало усилий, чтобы завоевать признание публики.

«Сколько труда он положил, чтобы его стали ассоциировать с собой. Приходилось доказывать: да, мой отец — великий артист, но и я велик не меньше», — отметил Виктор.

Добронравов подчеркнул, что он гордится своим происхождением, но при этом подчеркивает свою индивидуальность.

«Мне часто спрашивают: «А вот как там ваш папа?» Я горжусь быть сыном своего отца. Меня это не тяготит. Мы разные: работаем в разных театрах и жанрах. Но, безусловно, груз ответственности присутствует», — подытожил он.

