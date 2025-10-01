Московский планетарий возрождает «Научный звездный театр» спектаклем «Коперник»

В Московском планетарии готовятся к премьерному показу научного мультимедийного спектакля «Коперник». Представление откроет обновленный «Научный звездный театр» — традицию, берущую начало в 1937 году. Премьера состоится 5 ноября в Большом Звездном зале. Зрителям покажут иммерсивную постановку на одном из самых больших куполов Европы.

Новый «Коперник» создан драматургом Анастасией Букреевой, а постановкой занимается творческое объединение «Эскизы в пространстве» при участии художников по видео, свету и звуковому дизайну. Авторы обещают эффект полного погружения: проекции на куполе будут буквально «менять» представления зрителей о строении Вселенной, как это сделал сам Николай Коперник в XVI веке.

«Московский планетарий всегда был новатором и находился в поиске новых форм общения со своими гостями, как в 1937 году, когда появился первый звездный театр, так и сейчас. Именно поэтому идея восстановления «Научного звездного театра» захватила нашу команду, как только в 2024 году мы нашли текст пьесы и сценографию в архивах РГАЛИ», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Исторический спектакль «Коперник» входил в трилогию «Научного звездного театра» вместе с постановками «Галилей» и «Джордано Бруно». Все три пьесы были созданы в довоенные годы и шли с успехом в зале Планетария. Теперь их ждет вторая жизнь: в ближайшие годы зрителям обещают обновленные версии всех постановок.

Продолжительность «Коперника» — 1 час 15 минут без антракта. Постановка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Билеты доступны на официальном сайте Московского планетария.

Ранее стало известно, что в Москве пройдут гастроли одного из ведущих балетных коллективов России.