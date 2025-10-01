На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы победители екатеринбургского кинофестиваля «Одна шестая»

Гран-при игрового конкурса фестиваля «Одна шестая» досталось фильму «Шамбала»
true
true
true
close
Международный кинофестиваль «Одна шестая»/VK

В Екатеринбурге 30 сентября завершился IV Международный кинофестиваль «Одна шестая». Об этом сказано в Telegram-канале мероприятия.

Гран-при игрового конкурса получил фильм «Шамбала» режиссера Мина Бахадура Бхама, а лучшим неигровым фильмом был признан «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича.

Призы зрительских симпатий были вручены документальному фильму «Хрупкое» Максима Аньшина и игровому фильму «Встречные» Камилы Рамазановой.

Среди других лауреатов фестиваля — лучший национальный игровой дебют «Подари мне цветы» Василия Слепцова, лучшие национальные неигровые дебюты «Тени за кадром» Ивана Батурина и «Хрупкое» Максима Аньшина, лучший зарубежный игровой дебют «Смельчаки» Ясмин Гордон, лучший зарубежный неигровой дебют «О герое» Петра Виневича.

Также были вручены специальные дипломы: «За личную историю в кино» — фильму «Был у мамы дедушка» Александра Гринева, «За смелое аудиовизуальное решение» — «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «За любовь к героям в фильме» — «Мастерицы» Габриэлы Геролему, «За лучший актерский состав в неигровом кино» — «Замок» Дэнни Бьянкарди, Стефано Ла Роза и Вирджинии Нарделли, «За выбор героя» — «ВелоМахеш» Сухеля Банерджи.

Ранее сообщалось, что «Король и Шут», Nirvana, «Кино» и Queen возглавили рейтинг книжных бестселлеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами