Названы победители екатеринбургского кинофестиваля «Одна шестая»

В Екатеринбурге 30 сентября завершился IV Международный кинофестиваль «Одна шестая». Об этом сказано в Telegram-канале мероприятия.

Гран-при игрового конкурса получил фильм «Шамбала» режиссера Мина Бахадура Бхама, а лучшим неигровым фильмом был признан «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича.

Призы зрительских симпатий были вручены документальному фильму «Хрупкое» Максима Аньшина и игровому фильму «Встречные» Камилы Рамазановой.

Среди других лауреатов фестиваля — лучший национальный игровой дебют «Подари мне цветы» Василия Слепцова, лучшие национальные неигровые дебюты «Тени за кадром» Ивана Батурина и «Хрупкое» Максима Аньшина, лучший зарубежный игровой дебют «Смельчаки» Ясмин Гордон, лучший зарубежный неигровой дебют «О герое» Петра Виневича.

Также были вручены специальные дипломы: «За личную историю в кино» — фильму «Был у мамы дедушка» Александра Гринева, «За смелое аудиовизуальное решение» — «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «За любовь к героям в фильме» — «Мастерицы» Габриэлы Геролему, «За лучший актерский состав в неигровом кино» — «Замок» Дэнни Бьянкарди, Стефано Ла Роза и Вирджинии Нарделли, «За выбор героя» — «ВелоМахеш» Сухеля Банерджи.

Ранее сообщалось, что «Король и Шут», Nirvana, «Кино» и Queen возглавили рейтинг книжных бестселлеров.