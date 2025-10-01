На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Король и Шут», Nirvana, «Кино» и Queen возглавили рейтинг книжных бестселлеров

Издательство АСТ представляет новый проект на фоне популярности «Короля и Шута»
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Издательство АСТ нонфикшн анонсировало запуск нового проекта — «Кладезь. Музыка», под которым объединятся все музыкальные книги издательства, занимающего лидирующую долю рынка в 32% по биографиям музыкантов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

В планах «Кладезь. Музыки» как отдельного издательского проекта — расширение музыкальной палитры: выпуск биографий в формате комиксов, охватывающих разные жанры — от метала и гранжа до поп-музыки, новых книг, которые рассказывают о ключевых фигурах мировой музыкальной индустрии, и даже мерча.

В пресс-службе АСТ рассказали, что рынок музыкальной литературы, несмотря на то, что ниша остается относительно узкой, показывает рекордный рост. Такой значительный рост стал возможен благодаря повышенному интересу к творчеству группы «Король и Шут» после выхода одноименного сериала.

«В 2025–2026 гг. аналитики прогнозируют расширение сегмента за счет отечественных и международных релизов — как в книжной индустрии, так и в кино: к выходу готовятся сериал «Сектор газа», полнометражный фильм о «Короле и Шуте», — сказано в пресс-релизе.

По итогам 2024 года в рейтинге самых продаваемых книг о музыкальных коллективах лидирующую позицию уверенно заняла группа «Король и Шут», сохранив свой статус фаворита, второе место досталось Nirvana, третье — культовому коллективу «Кино». На четвертом месте оказались британские рокеры Queen.

«Книги о музыке и музыкантах — это больше, чем увлечение: за каждой из них стоят личные истории успеха, культурные явления и огромная фанатская любовь. Когда количество и объем таких проектов в портфеле «Кладезя» перешагнули определенный рубеж, стало понятно, что направлению нужен собственный, узнаваемый бренд», — заявила шеф-редактор издательского проекта «Кладезь. Музыка» Мария Шебаршова.

До конца года издательский проект «Кладезь. Музыка» представит ряд громких новинок: выйдут биографии в комиксах о Nirvana и Майкле Джексоне от Ceka, подробный фан-бук о Stray Kids от Кэти Спринкел, авторизованная биография группы «Ария» от Дениса Ступникова, исследование феномена ABBA от Карла Магнуса Пальма, книга «ALL YOU NEED IS LOVE. The Beatles: устами очевидцев» от Питера Брауна и Стивена Геинса, а также первая биография группы Slade от Дерила Исли.

Ранее сообщалось, что в России вышел новый роман Сапковского одновременно с миром.

