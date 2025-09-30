«Эйфоризирующее ощущение»: в России вышел новый роман Сапковского одновременно с миром

Роман «Перекресток воронов» мастера фэнтези Анджея Сапковского выходит 30 сентября одновременно со всем миром. Об этом «Газете.Ru» сообщили в издательстве АСТ.

Это первое произведение о Ведьмаке за более чем десятилетний перерыв в творчестве автора. Стартовый тираж новой книги в России составляет 50 тысяч экземпляров.

Переводчик книги Вадим Кумок поделился своими эмоциями от работы над произведением польского автора: «Когда мне предложили перевод «Перекрестка воронов», я отчетливо понял, что очень мелким шрифтом и где-то глубоко внизу, но я все-таки запишусь в вечность. И это весьма эйфоризирующее ощущение».

В АСТ, в свою очередь, заявили, что значимость этого события можно сравнить с возвращением Джорджа Лукаса к «Звездным войнам» в 1999 году. Однако если Лукас продолжал работать над различными проектами в течение 16-летнего перерыва между частями «Звездных войн», то Сапковский фактически ушел из литературного мира после выхода своей последней книги 12 лет назад.

«Нельзя сказать, что новый роман прям ощутимо расширяет ведьмачий лор, но заполняет несколько белых пятен в карте мира и дарит несколько сюрпризов для давних фанатов цикла. <…> Да и вообще молодой Геральт — это тот еще фрукт, в котором едва-едва угадываются задатки того самого Ведьмака, которым он станет со временем», — заявил руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов.

«Перекресток воронов» погружает читателя в самое начало истории о Ведьмаке. По сюжету юный Геральт впервые покидает Каэр Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ, которых прежде видел только в ведьмачьих учебниках.

