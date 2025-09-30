Сыгравший в фильме «Три плюс два» актер скончался на 89-м году жизни

Актер Генналдий Нилов в фильме «Три плюс два», скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

Она отметила, что 1 октября артисту исполнилось бы 89 лет.

Нилов родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году он окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. После этого Нилов был принят в штат киностудии «Ленфильм». Широкую известность ему принесла роль физика Степана Сундукова в фильме 1963 года режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два».

Всего на счету Нилова около полусотни киноролей. Среди них «Капитан Немо», «Звезда пленительного счастья», «Я тебя никогда не забуду», «Операция «Вундеркинд» и другие.

Геннадий Нилов — отец звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова.

До этого сообщалось, что после продолжительной болезни умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Морской патруль» и «Утоли моя печали». Ему было 65 лет.

Ранее в Москве нашли мертвым актера Максима Глотова.