Гран-при зрительских симпатий фестиваля «Высоко» получил фильм «Нахимовцы. Янтарный берег»

В Москве завершился II Международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко», организованный Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького.

На международном конкурсе полнометражных фильмов победу определили зрители. Гран-при зрительских симпатий удостоилась лента «Нахимовцы. Янтарный берег» режиссера Дмитрия Губарева. Картина рассказывает о 14-летнем Егоре, которому после переезда в Калининград нужно заслужить уважение друзей и звание нахимовца. Картину продемонстрировали на церемонии закрытия.

В номинации «Лучший фильм» награду получила подростковая драма «Сумма квадратов катетов» (Кита Фрайхайт, Россия, 2024). В номинации «Перспектива» награда досталась картине «Невзгодам вопреки» Аарьян Чандра Пракаш, Индия, 2024).

Фестиваль «Высоко» состоялся с 25 по 28 сентября в рамках проекта «Москва — город кино» при поддержке Правительства Москвы. За эти дни зрители могли бесплатно узреть более чем 60 фильмами из 14 разных стран мира. В программе были представлены игровые, документальные, анимационные, научно-популярные, экспериментальные и учебные ленты.

Заместитель генерального директора по кинопроизводству Продюсерского центра Киностудии Горького Александр Бондарев заявил на церемонии закрытия, что сейчас культовая Киностудия Горького переживает второе рождение и скоро может полностью восстановиться.

«При этом любая креативная индустрия нуждается в свежей крови, и, конечно, носители новых творческих подходов и знатоки новых технологий – это обычно люди молодые. У них есть энергия и желание, а с опытом мы поможем», – подчеркнул он.

Тема фестиваля в 2025 году звучала как «Возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества». Фестивальные показы прошли в кинотеатрах «Пионер», «Факел», «Искра», «Спутник» и на новой площадке «Горький холл».

Ранее фестиваль «Будем жить» закрылся фильмом «Пуанты для моей мамы».