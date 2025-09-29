Фестиваль «Будем жить» закрылся фильмом «Пуанты для моей мамы»

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве 28 сентября состоялась церемония закрытия XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

Фильмом закрытия фестиваля была выбрана картина режиссера Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы».

«Я хочу сделать зрительское кино авторским. Мне важно, чтобы кино было интересно смотреть. И хотела бы, чтобы этот фильм смотрели семьями – и сам просмотр укреплял связь между родителями и детьми, и проблемы, которые затрагиваются в этой картине, были прожиты вместе и, возможно, обсуждены», — говорит режиссер Нездвецкая.

В конкурсную программу полнометражного игрового кино вошло 9 фильмов из 4-х стран: России, Индии, Казахстана и Узбекистана. Диплом председателя жюри в номинации «Игровое полнометражное кино» получил фильм «Эвакуация» (Фархат Шарипов, Казахстан). Лучшим актерским дуэтом в этой категории ghbpyfys Александр Адабашьян и Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки», Россия). Приз за лучшую женскую роль в полном метре получила Полина Цыганова («Чистый лист», Россия), за лучшую мужскую — Артем Кошман («День рождения Сидни Люмета», Россия).

Лучшей операторской работой среди полных метров признана работа Якоба Ихре («Хроники Умеша», Индия), приз за лучшую режиссуру достался Раулю Гейдарову («День рождения Сидни Люмета», Россия).

Гран-при фестиваля взял фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (Андрей Зайцев, Россия).

Также особым призом Президента фестиваля был награжден фильм «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева (Россия) — картина о преодолении, силе духа, рассказывающая о серебряном призере Паралимпиады Анастасии Диодоровой.

