На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Баста спел в метро

Рэпер Баста выступил в метро
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Баста / Ноггано»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) выступил в московском метро. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла Gazgolder.

Вакуленко спел в рамках промо-премьеры его мюзикла «Любовь без памяти». Он дал концерт на станции Мякинино. Артист рассказал, что не менее десяти раз в месяц ездит на метро. Он назвал этот вид транспорта самым удобным. Его любимая станция – Курская.

В метро Баста спел свои хиты «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», а также песню «Любовь без памяти».

«Я выбрал песни по настроению, которые мне хотелось спеть для людей, что собрались сегодня, что придут на мюзикл», -— поделился артист.

Режиссером мюзикла Басты стал лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Премьера спектакля состоится 4 октября в Вегас Сити Холл.

В сентябре Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что режиссер Стас Иванов снимет байопик про рэпера Басту.

Проект получил название «Баста. Начало Игры». Ранее Иванов работал над такими картинами, как «ЮЗЗЗ», «Спасти босса», «Хирург», «Охота», «Конец невинности». Премьера запланирована на 2026 год.

Ранее Гуф уточнил стоимость своего дня рождения на теплоходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами