Баста спел в метро

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) выступил в московском метро. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейбла Gazgolder.

Вакуленко спел в рамках промо-премьеры его мюзикла «Любовь без памяти». Он дал концерт на станции Мякинино. Артист рассказал, что не менее десяти раз в месяц ездит на метро. Он назвал этот вид транспорта самым удобным. Его любимая станция – Курская.

В метро Баста спел свои хиты «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», а также песню «Любовь без памяти».

«Я выбрал песни по настроению, которые мне хотелось спеть для людей, что собрались сегодня, что придут на мюзикл», -— поделился артист.

Режиссером мюзикла Басты стал лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Премьера спектакля состоится 4 октября в Вегас Сити Холл.

В сентябре Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что режиссер Стас Иванов снимет байопик про рэпера Басту.

Проект получил название «Баста. Начало Игры». Ранее Иванов работал над такими картинами, как «ЮЗЗЗ», «Спасти босса», «Хирург», «Охота», «Конец невинности». Премьера запланирована на 2026 год.

