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Волочкова о Булановой: «То, что я увидела, — полная дичь!»

Балерина Волочкова обвинила Буланову в непрофессионализме из-за танцовщиков
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Балерина Анастасия Волочкова усомнилась в профессионализме певицы Татьяны Булановой после того, как в сети завирусился ролик с ее подтанцовкой. Ее слова передает «Абзац».

Накануне интернет-пользователи обратили внимание на хореографию танцоров на концерте Булановой. Фанатам звезды показались их танцы слишком простыми — команду артистки назвали людьми, которых «сдернули на подтанцовку» во время распития пива на лавочке.

«Не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны», — заявила экс-прима Большого театра.

По словам Волочковой, команда Булановой продемонстрировала на выступлении «уровень какого-то TikTok». Также знаменитость удивилась, что певица «опустилась» до того, чтобы позволить себе подобные перформансы на сцене.

«Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, — полная дичь», — подытожила она.

4 августа Буланова заявила «Газете.Ru», что не видела публикаций с насмешками над своей подтанцовкой из-за их возраста и слишком легкой хореографии и отметила, что работает с танцорами 25 лет.

Ранее Шаляпин и Гузеева устроили скандал на шоу.

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