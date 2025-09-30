Владимир Машков рассказал, чего ждет от молодых артистов

Народный артист России Владимир Машков на Всероссийской конференции премии и фестиваля «Золотая Маска» рассказал, чего ждет от молодых артистов. Его цитирует «Пятый канал».

Он сообщил, что недавно в его театральную школу был набран новый курс, в который вошли 25 молодых людей со всей страны. По мнению Машкова, интерес публики к актеру может зародиться в атмосфере соперничества и стремления к совершенству.

«Я каждый раз смотрю на них и жду вот этой мощной конкуренции друг к другу», — добавил он.

Накануне дочь артиста Мария Машкова поблагодарила интернет-пользователей за то, что они дают обратную связь после просмотра видеоверсии спектакля «Надеждины» на YouTube. Отдельно Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели спектакль из России и Украины. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

