Гэри Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма

Andrew Matthews/Reuters

Британский актер Гэри Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма, сообщает Independent.

По информации издания, 67-летний Олдман был посвящен в рыцари в Виндзорском замке во вторник, 30 сентября, в знак признания его обширных заслуг в области драматургии.

Актер известен своими ролями в фильмах «Сид и Нэнси» (1986 год), «Дракула» (1992 год), «Пятый элемент» (1997 год), «Ганнибал» (2001 год), «Шпион, выйди вон!» (2011 год), и во многих других.

Олдман также дебютировал в качестве режиссёра в 1997 году с полуавтобиографическим фильмом «Не глотать» (Nil by Mouth), получившим широкое признание за свою эмоциональную глубину.

В 2023 году Олдман в подкасте актера и продюсера Джоша Хоровица «Happy Sad Confused» признался, что остался недовольным своей игрой в киносаге о волшебнике Гарри Поттере. В фильмах он исполнил роль Сириуса Блэка.

Ранее бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм посвящен в рыцари.

