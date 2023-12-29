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Звезда «Гарри Поттера» сделал неожиданное признание о своей роли

Актер Гэри Олдман остался недовольным своей игрой в «Гарри Поттере»

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Warner Bros. Pictures

Сыгравший Сириуса Блэка в киносаге о волшебнике Гарри Поттере актер Гэри Олдман заявил, что остался недовольным своей игрой в проекте. Неожиданное признание о своей роли он сделал в подкасте актера и продюсера Джоша Хоровица «Happy Sad Confused»

65-летний артист назвал свою игру в «Гарри Поттере» посредственной.

«Думаю, я сыграл посредственно. Может быть, если бы я предварительно прочел книги [Джоан Роулинг], как сделал Алан [Рикман], если бы я забежал вперед, если бы знал, что ждет нас, я бы сыграл иначе», — предположил он.

Олдман отметил, что всегда критикует свои роли.

«День, когда я сяду, посмотрю на себя на экране и скажу — боже, я великолепен! — будет очень печальным днем. Всегда хочется следующую роль сыграть лучше», — объяснил актер.

К франшизе «Гарри Поттер» Олдман присоединился в 2004 году. Он сыграл Сириуса Блэка в фильмах «Узник Азкабана» и «Орден Феникса», также у него было камео в последней части киносаги.

Накануне другая звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон снялась с косами и гусем в руках.

Ранее одна из самых известных преступниц США сравнила себя с Тейлор Свифт.

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