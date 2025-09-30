На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киркорова посчитали скрытым врагом России

Адвокат Трещев заявил, что Киркоров остается в России из-за денег
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Адвокат Александр Трещев в беседе с NEWS.ru раскритиковал народного артиста России Филиппа Киркорова.

По мнению Трещева, Киркоров является приспособленцем и врагом страны. Он считает, что артист остался в России, так как на Западе никому не нужен. Адвокат добавил, что певец никак не прокомментировал слова экс-супруги Аллы Пугачевой о фиктивном браке в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Трещев считает, что Киркоров боится Пугачеву и находится под ее влиянием.

«Пытается и сосать в России бюджеты, и с Пугачевой боится конфликтовать. Любой мужик возмутился бы тем, что она как минимум разглашает в интервью какие-то личные моменты. А он ни гу-гу», — заявил адвокат.

Трещев призвал дать Киркорову статус иноагента.

23 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы рассмотрит иск Трещева к Пугачевой, который он подал с требованием выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда после недавнего интервью артистки. В иске говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрирован третий иск к Пугачевой.

