«Снова в деле»: Хмельницкая вернулась на сцену после кончины Кеосаяна

Актриса Алена Хмельницкая впервые вышла на сцену после после кончины Кеосаяна
true
true
true

Актриса Алена Хмельницкая — экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна— объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возвращении к театральной деятельности после трагической кончины бывшего мужа.

В своем личном блоге актриса поделилась видеороликом с репетиций спектакля «Старший сын». Она сопроводила публикацию надписью: «Мы снова в деле».

Первая постановка с участием Хмельницкой состоялась в театре «Русская песня» 29 сентября, а следующая запланирована на 9 ноября. Вместе с артисткой в спектакле заняты известные актеры: Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин, Евгения Крегжде и другие.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел. Прощание с режиссером прошло в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На церемонии присутствовали как представители эстрады, так и политические деятели России: и певица Юта, и официальный представитель МИД Мария Захарова, и актер Стивен Сигал.

Накануне сообщалось, что Хмельницкая поздравила дочь от режиссера Кеосаяна с 15-летием. Артистка в 1993 году вышла замуж за Кеосаяна, в браке у них родились две дочери — Ксения и Александра.

