Российских артистов до сих пор слушают за рубежом

Российских артистов продолжают слушать за рубежом. Об этом сообщает Институт музыкальных инициатив (ИМИ).

По данным аналитического разбора ИМИ, певцы из России попадали в международные часты с периода 2022 по 2025 год. К примеру, 11- и 12-летние певицы Betsy и Мария Янковская покорили топы «Viral Songs Global» в Spotify и Billboard «Hot Dance/Pop Songs» с треком «Сигма-бой».

В декабре 2023 года группа «Аигел» попала в мировой чарт Shazam и «TikTok Billboard Top 50» с треком «Пыяла» на татарском. В апреле 2025-го коллектив Ay Yola занял седьмое место в Shazam с песней «Homay» на башкирском. Композиция обошла хит Леди Гаги «Abracadabra».

В 2024 году рэпер Big Baby Tape выступил на Rolling Loud в Таиланде. В 2025-м трек артиста Канги (Артур Покатаев – настоящее имя) «Возьми сердце мое» вызвал значительный интерес в китайских социальных сетях.

По словам директора Legacy Music Катерины Бергер, китайская компания NetEase обратилась к ним с предложением о расширении сотрудничества по треку «Возьми сердце мое».

Лейбл Gamma, с которым сотрудничает исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова, сообщил, что получал «множество запросов на ремиксы от диджеев из разных стран».

Ранее сообщалось, что стали набирать популярность дота-рэперы.