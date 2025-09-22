На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Грымов со сцены театра ответит на 60 вопросов

Творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову» состоится в театре «Модерн»
Пресс-служба театра Модерн

В Московском драматическом театре «Модерн» 28 сентября состоится творческий вечер художественного руководителя театра, заслуженного артиста России, режиссера Юрия Грымова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Встреча «60 вопросов Юрию Грымову» пройдет в формате диалога и будет приурочена к юбилею режиссера, которому 6 июля исполнилось 60 лет.

«Театр — это семья, и зрители — важная часть нашей семьи. Я решил отметить свой юбилей в кругу семьи», — пояснил выбор формата Грымов.

Зрители смогут задать режиссеру вопросы о культуре и искусстве, театре, кино, шоу-бизнесе. Грымов расскажет о своем творческом пути, работе с известными актерами, мастерами кино и театра, покажет эксклюзивные видеоролики, клипы.

«Мы коснемся вопросов общественного мнения и карьерного роста, поговорим о том, что такое успех и признание», — пообещал режиссер.

Юрий Грымов — академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы (АКАР), лауреат премии президента РФ, Почетный деятель искусств города Москвы, лауреат премии «Ника». Последние 10 лет руководит Московским драматическим театром «Модерн», поставил более 20 масштабных спектаклей для взрослой и детской аудитории.

Кроме того, Грымов снял более 10 кинокартин, получивших российские и международные награды. Он также создал 600 рекламных роликов, получивших больше 70 призов на российских и международных фестивалях. Сейчас режиссер регулярно проводит лекции и мастер-классы для зрителей и учащихся профильных учреждений культуры.

Ранее Большой театр начал 250-й сезон с премьеры оперы Петра Чайковского «Иоланта».

