Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о болезни мужа и сына

Телеведущая Юлианна Караулова сообщила, что ее муж и сын заболели

Певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала в Telegram-канале, что ее муж и сын заболели.

Караулова вызвала врача на дом. Медик предупредил артистку о новой бушующей эпидемии коронавируса. Как отметила певица, сын и муж заболели другим вирусом. Телеведущая попросила поклонников быть бдительными и следить за иммунитетом.

«Я вот свой холю и лелею, и вроде пока держусь бодрячком. Помчала в аэропорт. Лечу в Южно-Сахалинск на дальневосточную лигу КВН (внезапно). Буду сидеть в жюри и спою пару треков», — поделилась артистка.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Тогда Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

В сентябре 2025-го Дмитрий Дибров после развода вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

