Айза объяснила, почему больше не приедет в Лос-Анджелес

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что ее пугает Лос-Анджелес
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что ее пугает Лос-Анджелес.

Айза отметила, что последний раз ездила в Лос-Анджелес в 2015 году. С тех пор у нее нет желания посещать этот город в США.

«Там уже было так тревожно и много бездомных… на которых всем плевать», — отметила блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В сентябре она сообщила, что решила съехаться с возлюбленным Степаном Кузьменко спустя полтора года отношений.

Айза призналась, что очень волнуется, так как не привыкла жить с мужчинами. Знаменитость считает, что у них не должно возникнуть серьезных трудностей с возлюбленным. Блогерша отметила, что они с Кузьменко уважают границы друг друга.

Ранее Гуф ответил на слухи о новом романе.

