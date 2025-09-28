Xzibit сделал признание о «бутылке водки», которую залпом осушил на шоу в Москве

Рэпер Xzibit на концерте в Москве притворился, что залпом выпил бутылку водки

Ведущий шоу «Тачку на прокачку», американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) во время выступления в «Лужниках» залпом выпил бутылку водки. Об этом сообщает Mash.

Однако после концерта Xzibit заявил, что в бутылке была вода.

«Как вы можете видеть, я абсолютно трезв. Я хочу, чтобы все знали: ЗОЖ — это лучший образ жизни», — сказал исполнитель.

До этого музыкант рассказал, что выпустил альбом King Maker. У него есть хорошая команда, с которой он собирается вернуться в Россию зимой. Рэпер намерен дать два сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря.

В 2024 году американский рэпер хотел выступить в России, но ему задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже на неопределенный срок.

По информации Mash, договор с Xzibit уже был подписан, площадки забронированы, а артист получил предоплату. Однако якобы из-за давления со стороны властей США, которые попросили Xzibit не ехать в РФ до выборов американского президента, концерты были отложены.

