Скончался звезда сериалов «Исаев» и «Учитель в законе»

Актер «Исаева» и «Учителя в законе» Калинин ушел из жизни в 79 лет

Звезда сериалов «Исаев» и «Учитель в законе» Николай Калинин скончался в Москве в возрасте 79 лет. Об этом проинформировало сообщество Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского во «ВКонтакте».

«Ушел из жизни талантливый артист Николай Григорьевич, почти двадцать лет служивший на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского», — говорится в публикации.

Причины случившегося не раскрываются.

«Мы будем помнить вас, дорогой Николай Григорьевич», — отметили в театре.

Калинин также был известен по ролям в фильме «Русский характер», адаптациях сказок «Старик Хоттабыч» и «Белоснежка». Одной из последних работ артиста был спектакль «Везунчики». В театре отметили, что Калинин «не ограничивался ролями» и «находил творчество во всем».

