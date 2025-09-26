На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ивангай указал женщинам на невозможность стать великими и столкнулся с отменой

Блогер Ивангай заявил, что мужчины могут стать великими благодаря одиночеству
true
true
true
close
boredoneguy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Ивангай (настоящее имя Иван Рудской) у себя в соцсетях указал женщинам на невозможность стать великими. На это обратило внимание издание Super.

По мнению Ивангая, женщины не способны быть по-настоящему одни, поскольку их окружают мешающие им «расти» подруги.

«По-настоящему одинок только мужчина. И в этом священном уединении, проходя через огонь в полной изоляции, он выковывает себя и становится великим», — написал он.

Женщинам же, по мнению Ивангая, «плевать» на этот путь, им «важен лишь готовый результат».

После этого блогер столкнулся с отменой в комментариях — помимо обвинений в сексизме, его спрашивают, что мешало блогеру стать великим, ведь он уже одинок.

Известный некогда блогер, словив внезапную волну хайпа на обвинениях Марьяны Ро (https://t.me/SuperRu/25388), решил пофилософствовать. Рудской в стиле лучших пацанских цитатников объяснил, почему, на его взгляд, в мире «так мало великих женщин».

Накануне Рудской опубликовал на своем YouTube-канале материалы, частично опровергающие недавние обвинения экс-возлюбленной Марьяны Ро в принуждении к сексу. По версии Рудского, разница в возрасте между ним и Марьяной составляет не четыре, а три года. Он утверждает, что их отношения строились на взаимном согласии.

Ранее Вера Брежнева назвала качества идеального партнера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами