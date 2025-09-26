Ивангай указал женщинам на невозможность стать великими и столкнулся с отменой

Блогер Ивангай (настоящее имя Иван Рудской) у себя в соцсетях указал женщинам на невозможность стать великими. На это обратило внимание издание Super.

По мнению Ивангая, женщины не способны быть по-настоящему одни, поскольку их окружают мешающие им «расти» подруги.

«По-настоящему одинок только мужчина. И в этом священном уединении, проходя через огонь в полной изоляции, он выковывает себя и становится великим», — написал он.

Женщинам же, по мнению Ивангая, «плевать» на этот путь, им «важен лишь готовый результат».

После этого блогер столкнулся с отменой в комментариях — помимо обвинений в сексизме, его спрашивают, что мешало блогеру стать великим, ведь он уже одинок.

Известный некогда блогер, словив внезапную волну хайпа на обвинениях Марьяны Ро (https://t.me/SuperRu/25388), решил пофилософствовать. Рудской в стиле лучших пацанских цитатников объяснил, почему, на его взгляд, в мире «так мало великих женщин».

Накануне Рудской опубликовал на своем YouTube-канале материалы, частично опровергающие недавние обвинения экс-возлюбленной Марьяны Ро в принуждении к сексу. По версии Рудского, разница в возрасте между ним и Марьяной составляет не четыре, а три года. Он утверждает, что их отношения строились на взаимном согласии.

