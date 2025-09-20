«Я боялся!»: Ивангай назвал себя жертвой абьюза Марьяны Ро

Известный блогер Ивангай (настоящее имя — Иван Рудской) опубликовал на своем YouTube-канале материалы, частично опровергающие обвинения экс-возлюбленной Марьяны Ро в принуждении к сексу.

По версии Рудского, разница в возрасте между ним и Марьяной составляет не четыре, а три года. Он утверждает, что их отношения строились на взаимном согласии. В подтверждение своих слов блогер продемонстрировал официальное приглашение от отца Марьяны в Японию, их личную переписку и вырезки из ее старых интервью.

«Я 1996 года рождения, она — 1999 года. Раньше она заявляла, что отношения начались, когда ей было 16 лет, в другом интервью — что 15. В комментариях мне пишут вообще про 13 лет. Давайте сразу семь? Мы списались в интернете, когда я был 17-летним подростком», — возмутился Ивангай.

Блогер признался, что неоднократно пытался разорвать отношения, но Марьяна прибегала к шантажу и угрозам. Он отметил, что девушка продолжает «травить» его в социальных сетях, несмотря на то, что их отношения завершились в 2016 году.

«Я боялся, что если уйду, она навредит себе, и я буду виноват. Она угрожала ножом, проявляла агрессию. А после отношений списывает на меня все свои ментальные проблемы», — заявил Рудской.

Также Ивангай прокомментировал заявления Марьяны о развитии у нее «отторжения к сексу» после расставания. По его словам, сразу после разрыва она снялась для журнала Maxim, а затем начала продавать обнаженные фотографии на OnlyFans. Ивангай подчеркнул, что не осуждает ее выбор, но считает такие действия противоречащими заявлениям об «отторжении сексуальности».

