Вера Брежнева назвала качества идеального партнера: «Мне важно восхищаться мужчиной»

Певица Вера Брежнева заявила, что для нее самым важным в отношениях с мужчиной являются эмоциональная близость и взаимопонимание. Об этом артистка рассказала в рамках YouTube-подкаста «Это Я Наделала».

По словам исполнительницы, она не придерживается строгих критериев при выборе партнера. Для нее важнее всего то, как она себя чувствует рядом с человеком.

«Во-первых, это эмоциональная близость, во-вторых, мне, конечно, важно, чтобы мужчина был умным. Мне нужно восхищаться мужчиной. И, давайте по-честному, неважно, какой мужчина: важно то, как ты себя чувствуешь рядом с ним», — отметила звезда.

Внешние данные, заявила Брежнева, для нее не являются определяющим фактором. Она не может назвать конкретный рост, вес или цвет волос идеального мужчины.

«Я встречаюсь с человеком, провожу с ним время и смотрю, как я себя с ним чувствую: спокойно, расслабленно, раздраженно, неуверенно... Мне важно, чтобы мы совпали так, чтобы я себя чувствовала цельной рядом с этим человеком», — заявила певица, отдельно подчеркнув: «Доверие — это база вообще. И близости без доверия не будет!»

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у знаменитостей нет.

