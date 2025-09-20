На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вера Брежнева назвала качества идеального партнера: «Мне важно восхищаться мужчиной»

Певица Брежнева: женщина должна чувствовать себя цельной в идеальных отношениях
true
true
true
close
ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Вера Брежнева заявила, что для нее самым важным в отношениях с мужчиной являются эмоциональная близость и взаимопонимание. Об этом артистка рассказала в рамках YouTube-подкаста «Это Я Наделала».

По словам исполнительницы, она не придерживается строгих критериев при выборе партнера. Для нее важнее всего то, как она себя чувствует рядом с человеком.

«Во-первых, это эмоциональная близость, во-вторых, мне, конечно, важно, чтобы мужчина был умным. Мне нужно восхищаться мужчиной. И, давайте по-честному, неважно, какой мужчина: важно то, как ты себя чувствуешь рядом с ним», — отметила звезда.

Внешние данные, заявила Брежнева, для нее не являются определяющим фактором. Она не может назвать конкретный рост, вес или цвет волос идеального мужчины.

«Я встречаюсь с человеком, провожу с ним время и смотрю, как я себя с ним чувствую: спокойно, расслабленно, раздраженно, неуверенно... Мне важно, чтобы мы совпали так, чтобы я себя чувствовала цельной рядом с этим человеком», — заявила певица, отдельно подчеркнув: «Доверие — это база вообще. И близости без доверия не будет!»

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у знаменитостей нет.

Ранее Яна Чурикова заявила, что реакция матери спасла ее от анорексии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами