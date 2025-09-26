«Будут считать русским»: Верка Сердючка рискует потерять площадки в Европе

У украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут возникнуть проблемы с проведением концертов в Европе. Об этом сообщил aif.ru музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

По словам продюсера, основная причина потенциальных трудностей заключается в восприятии артиста европейскими организаторами: его считают русским исполнителем.

«Как ни крути, к Андрею Данилко там будет отношение как к русскому. Да, он выступает под таким имиджем, образом, но его все равно будут считать русским», — заявил продюсер.

Продюсер не смог дать точного ответа на вопрос о возможных площадках для выступлений Данилко в текущих условиях. По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что в отношении артиста действует запрет на въезд в ОАЭ. Также Данилко критикуют на Украине из-за песен на русском языке, и ему запрещен въезд в РФ.

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском.

